В Ростовской области фура с отказавшими тормозами врезалась в машину ДПС

КРАСНОДАР, 20 июл — РИА Новости. ДТП с участием фуры, у которой отказали тормоза, произошло на трассе М4 "Дон", погиб один человек, еще четыре пострадали, сообщает пресс-служба ГУМВД по Ростовской области.

Уточняется, что ДТП произошло в Ростовской области на 959-м километре автодороги М4 "Дон" — на участке, где проводятся ремонтные работы.

"По предварительным данным, у транспортного средства МАЗ (седельный тягач), который двигался с грузом, отказала тормозная система, после чего он допустил столкновение с движущимися впереди автомобилями, в том числе со служебным автомобилем ДПС, двигавшимся по маршруту патрулирования", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате аварии погиб пассажир автомобиля ВАЗ 2111, еще четверо пострадали. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.