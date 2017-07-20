Под Курском возбудили дело после гибели четырех детей в ДТП

ВОРОНЕЖ, 20 июл — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Курской области, где в столкновении двух иномарок погибли пять человек, в том числе четверо детей, и семеро были госпитализированы, сообщает управление МВД региона.

Авария произошла в среду в 19.30 мск в Курском районе возле деревни Щетинка. Автомобиль Peugeot, в котором, по данным полиции, находились девять человек, развернулся через две сплошные полосы и столкнулся в лобовую с автомобилем Volkswagen. В результате пять пассажиров Peugeot, в том числе четверо детей, погибли. Еще четыре пассажира Peugeot, включая одного ребенка, водитель и два пассажира Volkswagen доставлены в больницу.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" (повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.