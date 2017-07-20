Суд рассмотрит вопрос об аресте соучредителя Нижнетагильского завода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения 34-летнему соучредителю Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) Денису Кокорину 21 июля, сообщила в четверг РИА Новости представитель Тагилстроевского районного суда.

Ранее стало известно, что Кокорину предъявлено обвинение в невыплате зарплаты, сокрытии средств и мошенничестве. Следствием в суд было направлено ходатайство об аресте.

"Срок задержания гражданину продлили на 72 часа. Избрание меры пресечения назначено на 21 июля", — сказала представитель инстанции.

О поступившей жалобе на директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который якобы отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, рассказал сам президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Евгением Куйвашевым. Позже глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов заявил о начале процедуры погашения долгов.

По данным СК РФ, общая сумма долга превышает 13 миллионов рублей, а число работников, которым не выплатили зарплату, — 195. По информации областной прокуратуры, к вечеру 18 июля 173 рабочим выплатили 11,9 миллиона рублей.