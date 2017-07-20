Милонов просит СК проверить сообщения о "педофильских виртуальных сетях"

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) направил обращение главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, в котором просит провести проверку достоверности представленных в СМИ сведений о вовлечении детей в скрытую педофильскую интернет-сеть, и в случае их подтверждения принять меры соответствующего реагирования.

Ранее в СМИ появилась информация о случаях самостоятельного изготовления и последующего распространения в РФ порнографии самими подростками. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой ведет борьбу с распространением детской порнографии в России на регулярной основе во взаимодействии со всеми профильными ведомствами, сообщила накануне в пресс-службе Кузнецовой.

"В последнее время СМИ сообщают о пугающей и тревожной тенденции — все больше подростков и малолетних детей вовлекаются в педофильские виртуальные сети. Детей вынуждают заниматься съемкой порнографии с целью последующей продажи данных видео- и фотоматериалов", — говорится в обращении Милонова. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.

Как отмечает депутат, по информации журналистов, в скрытую педофильскую интернет-сеть вовлечены сотни детей. "По прикидочным оценкам, ежедневный денежный оборот от продажи этой порнографии составляет сотни тысяч рублей. Это означает, что скрываясь под маской анонимности и пользуясь техническими ухищрениями, в нашей стране орудует организованное преступное сообщество педофилов, растлевающее наше подрастающее поколение и жестоко ломая его психику", — пишет парламентарий.

"Очевидно, что данная подрывная работа против российского юношества осуществляется силами и в интересах педофильской интернет-группировки", — отмечает Милонов.

По его словам, "особую тревогу вызывает также тенденция популяризации виртуальной педофилии в молодежной среде — так называемого "секстинга".

"Прошу вас провести проверку достоверности представленных в СМИ фактов, а также, в случае подтверждения принять меры соответствующего реагирования. Также прошу вас допросить авторов-журналистов этих статей с целью выяснения подробностей и обстоятельств, при которых журналисты общались с потенциальными преступниками-педофилами", — говорится в обращении депутата.