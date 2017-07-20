В Кемерово наркоторговца приговорили к семи годам колонии

КЕМЕРОВО, 20 июл — РИА Новости. Заводский районный суд города Кемерово приговорил 25-летнего жителя Красноярского края к 7 годам колонии строгого режима за покушение на сбыт особо крупной партии синтетических наркотиков — около 10 тысяч разовых доз общей стоимостью более 5 миллионов рублей, сообщила РИА Новости старший помощник Кемеровского транспортного прокурора Наталья Черных.

Обвиняемого в апреле задержали сотрудники уголовного розыска Кузбасского линейного управления МВД. Когда оперативники транспортной полиции проводили мероприятия на станции Кемерово-Сортировочная, один из них заметил около железнодорожных путей мужчину с рюкзаком. После того как оперативный сотрудник показал удостоверение и представился, мужчина бросился бежать.

"Сыщик вел преследование неизвестного около 3 километров по пересеченной местности. Как выяснилось при задержании, в его рюкзаке находится особо крупная партия синтетических наркотиков. В дежурной комнате транспортной полиции на Кемеровском железнодорожном вокзале оперативники изъяли 246 пакетов различной величины с порошкообразными, растительными и пластичными веществами", — рассказала собеседница агентства.

По данным ведомства, еще 126 пакетов с аналогичным содержимым изъяли в ходе осмотра по месту жительства подозреваемого. Общий вес изъятых веществ, которые согласно экспертному исследованию признаны синтетическими наркотиками различного типа, превысил 1,7 килограмма. Житель Красноярского края, временно проживающий в Кемерово, стал фигурантом уголовного дела. На время следствия он был заключен под стражу.

В ходе расследования выяснилось, что красноярец — оптовый наркокурьер, специально прибывший в Кемерово для произведения крупных закладок наркотических средств. Такую специфическую деятельность ему предложили в одной из социальных сетей, когда он искал работу после отчисления с пятого курса вуза.

"В результате действий сотрудников транспортной полиции около 10 тысяч разовых доз синтетических наркотиков стоимостью более 5 миллионов рублей не попали на теневой рынок наркоторговли Кузбасса", — отметили в транспортной прокуратуре.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судопроизводства. С учетом полного признания вины и раскаяния обвиняемого, его активного содействия раскрытию преступления, положительных характеристик с места учебы, кемеровский суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.