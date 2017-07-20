На Сахалине предупредили экстренное предупреждение из-за ливней

Прохожие во время дождя. Архивное фото

Прохожие во время дождя. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено на Сахалине, где в течение двух дней прогнозируются очень сильные дожди и резкий подъем рек в семи районах региона.

По данным регионального главка МЧС РФ, 21 июля ожидается очень сильный дождь на территории Томаринского, Долинского, Холмского, Анивского, Невельского, Корсаковского районов и Южно-Сахалинска.

"Днем 21 и 22 июля на реках юга Сахалина ожидаются резкие подъемы уровней воды на 1-2 метра, возможны выходы воды на пойму. В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение", — говорится в сообщении.

Как сообщил РИА Новости представитель Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за 12 часов на юге региона ожидается выпадение до 30 миллиметров осадков – то есть около трети месячной нормы.

"За сутки возможно выпадение половины месячной нормы. Дожди могут начаться в четверг ночью", — добавил собеседник.

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