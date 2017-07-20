На Камчатке погибли два сотрудника свинокомплекса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июл – РИА Новости. Следователи на Камчатке проводят проверку после гибели двух работников свинокомплекса "Камчатский", сообщает краевое следственное управление СК РФ.
Отмечается, что проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статье 143 УК РФ "Нарушение правил охраны труда, повлекшее гибель двух человек".
"Сейчас следователи выясняют все детали случившегося, назначены судебно-медицинские экспертизы", — сказал и.о. старшего помощника руководителя следственного управления Денис Волощенко.