На Камчатке погибли два сотрудника свинокомплекса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июл – РИА Новости. Следователи на Камчатке проводят проверку после гибели двух работников свинокомплекса "Камчатский", сообщает краевое следственное управление СК РФ.

"Трагедия произошла в среду. Погибли 60- и 27-летний рабочие свинокомплекса. По предварительным данным, они задохнулись метаном при обслуживании канализационно-очистной станции предприятия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статье 143 УК РФ "Нарушение правил охраны труда, повлекшее гибель двух человек".

"Сейчас следователи выясняют все детали случившегося, назначены судебно-медицинские экспертизы", — сказал и.о. старшего помощника руководителя следственного управления Денис Волощенко.