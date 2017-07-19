СК проверяет видео, на котором пензенский водитель сбил ребенка и скрылся

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Следователи в Пензе начали доследственную проверку после публикации в СМИ видео, на котором водитель сбил мальчика у подъезда одного из домов, а потом скрылся с места ДТП, сообщает Следственный комитет России.

"Поскольку в действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности), региональным следственным управлением СК России принято решение о регистрации и проверке данного сообщения о преступлении", — говорится в релизе.

Как сообщается на сайте УМВД по России по Пензенской области, ДТП произошло возле дома на улице Кронштадтской. Водитель наехал на мальчика 2009 года рождения, в результате ребенка доставили в больницу с телесными повреждениями, но после оказания помощи отпустили домой.

По данным ведомства, личность водителя была установлена, на него составили протокол об административном правонарушении, материалы дела направили в мировой суд Октябрьского района.

"Также по факту ДТП в отношении данного водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего)", — отмечается в сообщении УМВД.