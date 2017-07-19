Суд ограничил обвиняемой в ДТП в Балашихе срок ознакомления с делом

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы обязал фигурантку громкого дела о ДТП в Балашихе, где погиб шестилетний мальчик, ознакомиться с материалами уголовного дела до 21 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд ограничивает Ольгу Алисову и ее защиту в сроках ознакомления с делом до 21 июля", — постановил суд.

Таким образом, судья удовлетворил ходатайство следствия, которое посчитало, что Алисова и ее адвокат затягивают ознакомление с материалами дела.

Из почти 600 листов дела Алисова и ее адвокат изучили только 32 и 38 страниц соответственно, заявил в суде следователь. По его словам, защита обвиняемой часто без уважительных причин пропускала дни, назначенные для ознакомления с делом. Кроме того, еще 4 июля адвокат подписала документ о завершении процедуры ознакомления, указал следователь.

Однако адвокат Наталья Куракина пояснила, что к тому времени только полностью сфотографировала материалы уголовного дела, но еще их не изучила. Что касается "прогулов", то, по ее словам, она пропускала ознакомление с делом из-за болезненного состояния, а также по причине занятости в других процессах.

Во время заседания адвокат также опровергла информацию, что ее подзащитная Алисова якобы отрицает свою вину. "Позиция Алисовой не в отрицании наезда, а в отрицании технической возможности предотвратить наезд", — сказала адвокат. Но судья прервала ее, напомнив, что суд рассматривает другой вопрос, к которому признание или отрицание вины не имеет отношения.

Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила алкоголь в крови мальчика, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения".

После публикации этой информации в прессе СК РФ возбудил дело о халатности. Была назначена повторная экспертиза, но она, по данным МВД и СК, подтвердила результаты первой. Как это стало возможным, выясняется.

По факту ЧП расследуются два уголовных дела: о самом ДТП (ведет полиция) и о халатности при проведении экспертизы (занимается Следственный комитет).