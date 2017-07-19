Смоленский полицейский пойдет под суд за взятки и хранение наркотиков

БРЯНСК, 19 июл – РИА Новости. Суд в Смоленской области рассмотрит дело бывшего начальника отдела полиции "Велижский", который, по версии следствия, брал крупные взятки за прекращение уголовных дел, а также незаконно хранил патроны и наркотики, сообщает СУ СК по региону.

Бывший полицейский обвиняется в "получении взятки в крупном размере", "превышении должностных полномочий", а также незаконном хранении наркотиков и боеприпасов.

По версии следствия, летом прошлого года он предложил жителю города Велиж прекратить три уголовных дела, возбужденных в отношении него. Оказываемые "услуги" он оценил в 150 тысяч за каждое дело.

В августе при получении первой части взятки в размере 150 тысяч рублей он был задержан сотрудниками УФСБ России по Смоленской области совместно с отделом собственной безопасности регионального УМВД России.

В ходе обысков в жилье полицейского было обнаружено 160 патронов к пистолету Макарова. Там же нашлись наркотики, которые проходили вещдоками по уголовным делам и не были уничтожены по приговору суда. Патроны, как выяснило следствие, были незаконно списаны, а наркотики уничтожены только по документам.