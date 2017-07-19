СК проверяет данные о массовом избиении заключенных в брянской колонии

ВОРОНЕЖ, 19 июл — РИА Новости. Доследственная проверка начата по данным об избиении осужденных в исправительной колонии №1 города Брянска, где, по информации правозащитников, пострадали около 100 человек, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

Сведения о массовом избиении заключенных опубликовал в среду сайт "Территория пыток" . По его данным, 17 июля в колонию Брянска "под предлогом общего обыска" прибыл ОМОН, сотрудники которого, со слов обратившихся к правозащитникам заключенных, "избили около сотни человек". По информации сайта, ссылающегося на слова заключенных, в боксах над некоторыми осужденными издевались сотрудники колонии — "ставили людей на длительное время на растяжку, надевали пакеты на голову, заклеивали рты скотчем".

Общественное движение "За права человека", по данным сайта "Территория пыток", проинформировало об инциденте прокуратуру Брянской области, региональное управление СК РФ, директора ФСИН Геннадия Корниенко, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову и уполномоченного по правам человека в Брянской области Вячеслава Тулупова.

"Следственными органами… организовано проведение проверки по сообщению об избиении осужденных в исправительной колонии №1 в городе Брянске. В настоящее время следователи прибыли в учреждение, выясняются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении СУСК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.