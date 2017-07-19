Источник: полиция ищет людей, которые жгли файеры у здания Роскомнадзора

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Полиция разыскивает людей, которые закрыли вход в здание Роскомнадзора в Москве, зажгли возле здания ведомства файеры и раскидали листовки, а затем скрылись, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошёл утром.

"Группа молодых людей подожгла несколько файеров, раскидала листовки, а также закрыла велосипедными замками вход в здание ведомства. Полицейские разыскивают их, так как после акции они сразу разбежались", — сказал собеседник агентства.

По его словам, акция была связана с законопроектом о регулировании мессенджеров.

В пресс-службе ГУМВД подтвердили информацию о нарушении общественного порядка в Китайгородском проезде (там находится здание Роскомнадзора). "Сегодня на службу "02" от граждан поступило сообщение о нарушении общественного порядка в Китайгородском проезде. Опрошенные сотрудниками полиции очевидцы сообщили, что правонарушители скрылись с места сразу же после вызова сотрудников полиции", — сказал собеседник агентства.

На месте работает следственно-оперативная группа, проводится дальнейшая проверка, заявили в полиции.