Стали известны новые подробности ДТП с тремя жертвами на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 19 июл — РИА Новости, Маргарита Савельева. Пассажиры маршрутки, столкнувшейся в среду с "Камазом" на Ставрополье, не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщает краевое управление ГИБДД.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что три человека погибли, еще восемь получили ранения в результате столкновения маршрутного микроавтобуса с грузовым автомобилем в Пятигорске.

"Шесть человек госпитализированы, и три человека погибли в результате столкновения мусоровоза и пассажирской маршрутки. По словам врачей, таких последствий можно было избежать, если бы пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности", — говорится в сообщении.

По предварительной версии, водитель автомашины "Камаз", двигаясь со стороны улицы Теплосерной города Пятигорска в направлении станицы Константиновской, на пересечении с федеральной трассой, не уступил дорогу и столкнулся с маршрутной "Газелью", отмечает ведомство.

"От полученных травм на месте происшествия погибли трое пассажиров маршрутки: 55-летняя жительница поселка Иноземцево, 57-летняя жительница города Астрахань, мужчина – его личность устанавливается, на вид около 50 лет. Среди пострадавших – пять женщин и мужчина. Они являются жителями города Железноводска, Пятигорска, республики Дагестан и Нефтекумского района", — добавляет УГИБДД.

Как отмечается, в момент аварии водитель "Камаза" — 41-летний житель Предгорного района был трезв. За последние два года он несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Водитель маршрутного такси – 34-летний житель Георгиевского района. В салоне маршрутки в момент ДТП находились 11 пассажиров, сообщили в ведомстве.