В Ухте будут судить мужчину, демонстрировавшего детям порно в лифте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Ухты, который демонстрировал детям порнографические видеозаписи в общественных местах, в том числе во дворе, в лифте и на детской площадке, сообщает в среду СУСК РФ по Коми.

"По данным следствия, в марте и мае текущего года фигурант демонстрировал малолетним детям видеозаписи порнографического характера. Делал он это возле универсального спортивного комплекса, на детской площадке, в лифте, во дворе дома. Потерпевшими признаны три девочки в возрасте 7-8 лет. Они проживали по соседству с обвиняемым", — говорится в сообщении.

В мае после эпизода в лифте одна из девочек рассказала о случившемся родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Мужчина, которому 38 лет, был задержан и сейчас находится под арестом. Как отмечает СУСК, в ходе расследования уголовного дела в его телефоне была обнаружена видеозапись с признаками нарушений неприкосновенности частной жизни женщины, сделанная без ведома потерпевшей.

Уголовное дело возбуждено по статьям "насильственные действия сексуального характера", "незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов" и "нарушение неприкосновенности частной жизни".

"Согласно выводам амбулаторной судебной психолого-психиатрической экспертизы у обвиняемого выявлены признаки расстройства сексуального предпочтения в форме педофилии. Он вменяем, однако нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра", — информирует республиканское следственное управление.

Как заключает СУСК, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.