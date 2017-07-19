В КБР выписали из больницы 11 отравившихся в летнем лагере детей

НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Медики выписали из больницы 11 из 14 детей, госпитализированных с признаками пищевой интоксикации из летнего лагеря в Майском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в среду в региональном минздраве.

В ночь на 15 июля в детском оздоровительном лагере "Казачок" в станице Котляревская Майского района девять детей в возрасте от 8 до 13 лет почувствовали недомогание, после чего были госпитализированы в больницу с признаками пищевой интоксикации. В субботу в течение дня были госпитализированы еще пятеро детей. Их жизни ничего не угрожает. Глава КБР Юрий Коков взял под личный контроль расследование данного случая. В связи с необеспечением надлежащего контроля за организацией отдыха детей освобожден от занимаемой должности глава администрации Майского района, еще двум министрам правительства КБР объявлены выговоры.

Следственные органы возбудили по факту массового отравления уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ, деятельность лагеря была приостановлена. По данным Роспотребнадзора, специалисты обнаружили норовирус у четверых заболевших детей, а также у одного из сотрудников пищеблока лагеря.

"Из больницы выписаны 11 детей, все они будут находиться на амбулаторном наблюдении. Еще трое детей — воспитанники приюта остаются в больнице под наблюдением врачей еще на несколько дней. Состояние здоровья всех детей нормальное", — сказал собеседник агентства.