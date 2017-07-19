В Петербурге у подозреваемых в разбое нашли гранатомет и взрывчатку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге шестерых подозреваемых в разбое, у которых изъяли гранатомет, гранаты, взрывное устройство, автоматы и пистолеты, сообщает пресс-служба городского следственного управления СК РФ.

"Следствие располагает данными, что участники указанной преступной группы под руководством Колесникова занимаются совершением вымогательств денежных средств у граждан и предпринимателей на территории ряда районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области", — отмечает СУСК.

По данным пресс-службы, по подозрению в разбое задержаны шесть человек. При обысках у них изъято более 4 тысяч патронов, один гранатомет, 10 гранат, одно самодельное взрывное устройство мощностью не менее 800 грамм в тротиловом эквиваленте, 18 пистолетов и пистолетов-пулеметов, шесть автоматов, одна винтовка зарубежного производства.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения.