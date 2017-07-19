В Липецке будут судить педагога детсада, ограбившую воспитанницу

ВОРОНЕЖ, 19 июл — РИА Новости. Воспитательницу детского сада в Липецке, которая сняла у 4-летней девочки золотую серьгу и сдала ее в ломбард, будут судить за грабеж, сообщило в среду управление МВД области.

"Отделом дознания УМВД России по Липецку предъявлено обвинение 35-летней жительнице Грязинского района в совершении открытого хищения имущества у 4-летней девочки", — говорится в сообщении.

По данным полиции, обвиняемая, работая младшим воспитателем в детском саду Липецка, похитила 6 июня этого года золотую серьгу у воспитанницы младшей группы. "Обвиняемая помогала воспитаннице мыть руки, в это время она заметила в ушах девочки золотые серьги. Женщина сняла одну серьгу и забрала себе. На просьбы девочки вернуть ей серьгу няня ответила, что не стоит никому говорить о случившемся, а если взрослые спросят, нужно ответить, что украшение потерялось", — сообщает полиция.

Серьгу, по информации УМВД, женщина сдала в ломбард за 800 рублей. В процессе расследования воспитательница раскаялась, выкупила украшение из ломбарда и вернула потерпевшим.

"В настоящее время уголовное дело по статье "грабеж" направлено в суд", — констатирует полиция. Санкция данной статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.