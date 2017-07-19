СК поблагодарил Францию за помощь в поимке экс-министра Кузнецова

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Следственный комитет России поблагодарил французских коллег за помощь в поимке беглого экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, сообщила журналистам в среду официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В России Кузнецова и его бывшую жену Жанну Булах обвиняют в хищении бюджетных средств и государственного имущества на 11 миллиардов рублей. Во Франции наложен арест на квартиру, виллу и отели Кузнецова и Булах на 120 миллионов евро.

"Несмотря на длительный процесс экстрадиции Кузнецова,… хотелось бы отметить высокий профессионализм и принципиальность компетентных органов Франции, особенно занимающихся розыскной деятельностью, которые разобрались в деталях этого сложнейшего уголовного дела, согласились с позицией российского следствия, задержали Кузнецова, установили его имущество и приняли меры к его аресту", — сказала Петренко.

По ее словам, СК РФ надеется на дальнейшее конструктивное сотрудничество с французскими коллегами, результатом которого станет наказание обвиняемых, а также возврат России похищенного ими имущества.

Как сообщали в Генпрокуратуре РФ, запрос о выдаче Кузнецова рассматривается во Франции уже около четырех лет. Бывший министр с апреля этого года находится под домашним арестом.