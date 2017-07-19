АФК "Система" просит суд назначить экспертизу в деле по иску "Роснефти"

УФА, 19 июл – РИА Новости. Представитель АфК "Система" заявил в арбитражном суде Башкирии ходатайство о назначении судебной экспертизы для определения экономического эффекта от реорганизации "Башнефти" в деле по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Экспертиза в этом деле необходима, чтобы разрешить ключевой вопрос о наличии или отсутствии убытков", — сказал представитель АФК.

По его словам, необходимо привлечь к делу экспертов, обладающих специальными познаниями, так как данный спор будет иметь "практикообразующее значение".

Арбитраж Башкирии в среду рассматривает иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и АО "Система-Инвест" убытков, причиненных, по мнению истцов, "Башнефти" при реорганизации ответчиками башкирской нефтяной компании в 2014 году.

"Суть реорганизации — повысить привлекательность акций перед первичным размещением", — заявил представитель АФК.

Ранее "Система" неоднократно заявляла о необоснованности иска. В ее отзыве на иск говорилось, что реструктуризация позволила добиться выхода "Башнефти" из непрофильных направлений бизнеса, упрощения корпоративной структуры компании, ликвидации перекрестной схемы владения активами и внутригрупповых займов, что позволило "существенно повысить инвестиционную привлекательность в глазах инвесторов" перед планировавшимся IPO.