В ОП освобождение из СИЗО Мамаева назвали актом милосердия и человечности

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Освобождение из СИЗО осуждённого за разбой инвалида-колясочника Антона Мамаева, которому в среду суд изменил меру наказания, — акт милосердия и человечности, объединивший власти и общество, заявила РИА Новости глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Мария Каннабих.

Ранее Тимирязевский суд постановил освободить инвалида из СИЗО под подписку о невыезде. У Мамаева в результате редкого заболевания атрофированы все мышцы.

"Милосердие и человечность у нас не так часто встречаются, и здорово, что именно сейчас люди проявили такое вот милосердие — ведь он (Мамаев) не может ни стоять, ни сидеть, ни лежать", — сказала Каннабих.

Она отметила, что и общественники, которые навещали Мамаева в СИЗО, и ФСИН пытались помочь осужденному инвалиду с редкой и тяжелой болезнью. При этом член ОП РФ считает, что "говорить, что он не виноват, будет неправильно".

"Говорят, что 4,5 года — это большой срок, но вообще то, что он совершил — это вещь серьезная", — сказала Каннабих, отметив, что долгосрочный прогноз для страдающих подобным заболеванием, как правило, неутешительный.

Сам приговор обжалован и прокуратурой, и защитой, однако апелляционная инстанция еще не проводила заседание по этому вопросу (дата пока не назначена). По словам члена ОНК Ивана Мельникова, Мамаева в любом случае не вернут в тюрьму, даже если приговор признают законным.

Тридцатого июня 28-летний Мамаев получил 4,5 лет колонии за организацию вооруженного разбоя и похищения мотороллера. Сразу после приговора его поместили в "Матросскую тишину", где Мамаев провел больше недели. Впоследствии его перевели в больницу для обследования.