Одного из учредителей нижнетагильского завода обвиняют в мошенничестве

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Одному из учредителей Нижнетагильского завода, где рабочие жаловались на невыплату зарплаты, предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В результате планомерной работы собраны достаточные доказательства для предъявления одному из соучредителей – 34-летнему Денису Кокорину, фактически руководившему деятельностью завода, обвинения в совершении указанных преступлений", — сказала она.

Петренко добавила, что следователь направил в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее о поступившей жалобе на директора НТЗТИ, который якобы отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, рассказал сам президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Евгением Куйвашевым. Позже Куйвашев отметил, что зарплату на сумму 7,5 миллиона рублей не получили 86 рабочих, подтвердивших свои требования через судебных приставов, а глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов заявил о начале процедуры погашения долгов.

По информации СУСК РФ по Свердловской области, Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий касаются три уголовных дела, возбужденных некоторое время назад. Первое было возбуждено по факту невыплаты зарплаты работникам предприятия. По версии следствия, с апреля 2016 по январь 2017 года 195 сотрудникам задолжали более 13 миллионов рублей. Позже были возбуждены дела по статьям "сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов" (на сумму порядка 4 миллионов рублей) и "мошенничество" (еще около 4 миллионов рублей). Материалы первого дела истребовал для проверки центральный аппарат СК РФ. Из-за волокиты с расследованием невыплаты зарплат от исполнения служебных обязанностей был отстранен глава свердловского СУСК РФ Валерий Задорин.