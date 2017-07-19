На окраине Красноярска обрушились складские помещения

КРАСНОЯРСК, 19 июл — РИА Новости. Часть складских помещений обрушилась в Октябрьском районе Красноярска, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко.

"Помещения складские, одноэтажные, неэксплуатируемые, они обрушились в овраг. Недалеко от них в переулке Телевизорном расположены торговые ларьки. Из ларьков эвакуированы продавцы и покупатели. На месте работают полицейские и сотрудники МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет", – сказал Юрченко.

Он добавил, что сейчас сотрудники МЧС с собаками обследуют место происшествия. Устанавливается, кому принадлежит здание. Место происшествия перекрыто заградительными лентами, сотрудники ГИБДД пропускают только спецтехнику.

По данным краевого главка МЧС, площадь обрушения составила около 750 квадратных метров. Помещения предназначались под овощехранилище.