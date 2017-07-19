Суд рассмотрит дело жителя Ленобласти, забывшего сына в автомобиле

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Следствие завершило расследование дела жителя Ленобласти, который в нетрезвом виде оставил в автомобиле малолетнего сына, а позднее заявил в полицию о его пропаже, сообщает СУСК по региону.

Как установило следствие, в мае в деревне Новое Девяткино Всеволожского района мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставил малолетнего сына в своем припаркованном автомобиле.

"Позже он заявил в полицию о пропаже ребенка, однако тот был обнаружен сотрудником полиции в автомобиле подозреваемого", — отмечает СУСК.

Как отмечает следствие, также завершено расследование еще одного уголовного дела — в отношении жительницы Леноблости, которая в пьяном виде оставила ребенка без присмотра на берегу реки Охта недалеко от поселка Мурино Всеволожского района. Мальчик упал в воду и смог оттуда выбраться только при помощи прохожих.

Дела возбуждены по статье "оставление в опасности" и направлены в суд для рассмотрения по существу, информирует СУСК.