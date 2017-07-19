Под Воронежем нашли вещи пропавшего в Липецкой области трехлетнего мальчика

ВОРОНЕЖ, 19 июл — РИА Новости. Одежда и обувь пропавшего 13 июля в Липецкой области трехлетнего мальчика обнаружены под Воронежем, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

Ребенок пропал в Тербунском районе 13 июля. По данным следствия, мальчик исчез в 2 километрах от села Михайловка, когда его отец занимался сенокосом, оставив сына в кузове мотоблока. Следствие возбудило по факту безвестного исчезновения уголовное дело по статье "убийство", поисками ребенка занимались более 150 человек, затем их число выросло до 300 и больше, использовались вертолет и квадрокоптеры.

"В поисках мальчика исследована местность в радиусе более 5 километров. В результате в окрестностях села Голосновка Семилукского района Воронежской области у леса обнаружена детская обувь и курточка. Круг поисков ребенка расширен в данном направлении", — сообщает следствие. По его информации, планируется исследовать дно водоемов в окрестностях воронежского села.

Следствие отмечает, что в рамках расследования уголовного дела были допрошены родители пропавшего мальчика, в том числе — с использованием полиграфа. "На месте происшествия проведены проверка показаний отца и следственный эксперимент, подтвердивший его версию событий, во время которых пропал ребенок", — говорится в сообщении.

За два с небольшим месяца это уже второй случай пропажи маленького ребенка в Липецкой области. В селе Солдатское мальчик из многодетной семьи днем 7 мая играл со старшим братом, пока его родственники занимались хозяйственными делами, но в какой-то момент ребенок пропал из их поля зрения. Родители после безуспешных поисков обратились в правоохранительные органы. В поиске участвовали более 200 человек. Следствие возбудило уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Тело мальчика нашли 14 мая в канализационной яме во дворе дома.