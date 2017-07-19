В Перми автобус съехал в кювет, пять человек пострадали

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Пять человек пострадали, по предварительным данным, в результате столкновения автобуса с препятствием после съезда в кювет в Перми, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Пять человек доставили для осмотра в больницу", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, сообщение о съезде автобуса в кювет с последующим наездом на препятствие на улице Якутская поступило в 11.25 по местному времени (9.25 мск). К ликвидации последствий ДТП привлекалось 10 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Данные о пострадавших в этом ДТП разнятся. В Минздраве Пермского края сообщают о четырех, а в Центре медицины катастроф региона — о семи.

"На данный момент нам известно, что четыре человека госпитализированы: двое — в краевой больнице, еще двое — в клинике МЧС. Состояние пострадавших уточняется. По последним данным, врачи оценивают состояние двоих как средней тяжести, двое — в тяжелом состоянии", — пояснил РИА Новости представитель минздрава края.