С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Полиция задержала трех пьяных мужчин, один из которых размахивал пневматическим пистолетом и угрожал прохожим на Невском проспекте в Петербурге, сообщает ГУ МВД по региону.

Об агрессивном поведении пьяной компании правоохранительным органам рассказали прохожие.

"Восемнадцатого июля около десяти часов вечера в полицию от очевидцев поступила информация о том, что у дома 30 на Невском проспекте мужчина ведет себя агрессивно, кричит на прохожих и размахивает пистолетом. Незамедлительно на место выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Через несколько минут на набережной канала Грибоедова, недалеко от места происшествия, полицейские задержали 22-летнего жителя Казани. У него изъяли пневматический пистолет", — рассказали в полиции.

Вместе с хулиганом задержали и двух его приятелей. "Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения, они были доставлены в отдел полиции. В отношении мужчин составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", — заявили в региональном главке.