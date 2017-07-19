Экс-глава правления банка "Югра" рассказал об обысках в филиале организации

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Обыски в филиале банка "Югра" в Санкт-Петербурге не связаны с деятельностью кредитного учреждения, причиной следственных действий стало расследование мошеннических действий двух работников офиса, сообщил журналистам экс-председатель правления банка "Югра" (в настоящее время находится под временным управлением АСВ) Дмитрий Шиляев.

Во вторник информированный источник сообщил РИА Новости, что правоохранительные органы провели обыски в филиале банка "Югра" в Петербурге в рамках расследования уголовного дела по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По его словам, уголовное дело было возбуждено еще в 2016 году.

По словам Шиляева, причиной следственных действий ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области стало расследование мошеннических действий двух работников офиса банка на Суворовском проспекте. Сам банк "Югра" отношения к противоправным действиям сотрудников не имеет, фактов мошеннических действий со средствами клиентов банка не зафиксировано, отметил экс-глава банка.

"Указанные лица занимались противоправной деятельностью, а именно обналичиванием денежных средств юридических лиц, совершая мнимые сделки. Однако деятельность этих сотрудников проходила вне офиса банка, все проводки по обналичиванию средств велись черед сторонние банки. Служба финансового мониторинга банка "Югра" не выявила фактов нарушения и попыток обналичивания средств через кассы отделения", — пояснил Шиляев.

Он привел данные ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, согласно которым главный бухгалтер филиала офиса банка — 52-летняя Лариса Романцова и 48-летний сотрудник Сергей Судиловский, работающий на ведущей должности в валютном управлении филиала, стали подозреваемыми еще в 2016 году, однако постановление на обыск по местам их жительства и работы было получено следователем ГСУ лишь в апреле 2017 года. С ходатайством об аресте подозреваемых следствие в суд не обращалось.

Местные СМИ сообщали, что менеджеры филиала "Югры" предоставляли юрлицам проводку через счета денежных средств под видом сделок, которые на самом деле имели статус мнимых, после чего средства обналичивались.

ЦБ РФ с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на полгода. Как пояснял зампред ЦБ РФ Василий Поздышев, регулятор видит признаки недостоверности отчетности банка и подозревает кредитную организацию в выводе активов и манипуляциях с вкладами.