На Ямале горят 18 гектаров леса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Три природных пожара на площади 18 гектар, возникшие за последние сутки, горят на территории Ямала, сообщает в среду правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

Пожары бушуют в Пуровском, Красноселькупском и Шурышкарском районах.

"Все пожары находятся под контролем: в тушении пожаров задействовано 46 человек личного состава. Сил и средств достаточно, работаем в штатном режиме. Все пожары возникли в течение суток в результате установившейся жаркой погоды на Ямале", — приводятся в сообщении слова руководителя окружной поисково-спасательной службы "Ямалспас" Николая Потемкина.

Правительство автономного округа принимает меры поддержки ямальских пожарных и спасателей, участвующих в тушении природных пожаров. В частности, постановлением правительства региона внесены изменения в систему оплаты труда работников учреждения. Новшества позволят увеличить размер гарантированной заработной платы работникам постоянного и сезонного составов "Ямалспаса", сделать выплаты дифференцированными в зависимости от временных рамок тушения пожаров. Действует новая система в период введения особого противопожарного режима для стимулирования трудовой деятельности людей, отмечают власти.

На сегодняшний день в Шурышкарском и Приуральском районах, в городах Лабытнанги и Салехард установлен четвертый класс пожарной опасности. В Надымском, Тазовском и Ямальском районах – третий класс, остальные муниципалитеты находятся в зоне второго класса, сообщает правительство Ямала.

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