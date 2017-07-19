В Нижегородской области вынесли приговор по делу о насилии над мальчиками

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл – РИА Новости. Суд приговорил нижегородца, обвиняемого в сексуальном насилии над двумя малолетними братьями, к 17 годам лишения свободы, сообщает в среду СУСК по Нижегородской области.

"Доказательства следственного отдела по Советскому району СУ СК России по Нижегородской области признаны судом достаточными для вынесения приговора 49-летнему мужчине… Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

По материалам дела, подсудимый с 2008 года по декабрь 2015 года "неоднократно совершал в отношении двух малолетних братьев иные действия сексуального характера". Подсудимый, по данным СУСК, является дальним родственником потерпевших. О его действиях 9-летний мальчик рассказал маме только в конце 2015 года.

"Женщина обратилась с заявлением в следственные органы Следственного комитета. Уже в ходе расследования возбужденного уголовного дела следователи установили, что обвиняемый начал совершать противоправные деяния с 2008 года в отношении старшего брата, которому на тот момент не исполнилось и 9 лет", — уточняет следственное управление.

В ходе предварительного расследования вину по предъявленному обвинению он не признал, добавляет СУСК.