В Москве задержали подростка, незаконно управлявшего чужим автомобилем

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Подросток на автомобиле ВАЗ спровоцировал погоню, пытаясь скрыться от преследовавших его за хаотичную езду полицейских на юго-западе столицы, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"После неоднократных требований со стороны полицейских остановиться было принято решение применить табельное оружие, так как водитель автомобиля своими действиями неоднократно подвергал опасности жизни остальных участников дорожного движения", — сказала Волк.
"В отношении задержанного молодого человека составлено семь административных протоколов, в том числе по фактам управления транспортным средством в состоянии опьянения водителем, не имеющим права управления, движения во встречном направлении и неоднократных проездов на запрещающий сигнал светофора. Материалы направлены в суд", — заключила Волк.