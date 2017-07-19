В Москве задержали подростка, незаконно управлявшего чужим автомобилем

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Подросток на автомобиле ВАЗ спровоцировал погоню, пытаясь скрыться от преследовавших его за хаотичную езду полицейских на юго-западе столицы, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам Волк, патруль ГИБДД заметил на улице Каховка автомобиль ВАЗ, который двигался хаотично и превышал скорость. Полицейские начали преследовать его, однако находившийся за рулем 17-летний житель столицы решил не останавливаться и спровоцировал погоню, несмотря на неоднократные требования полицейских остановиться и прижаться к обочине.

"После неоднократных требований со стороны полицейских остановиться было принято решение применить табельное оружие, так как водитель автомобиля своими действиями неоднократно подвергал опасности жизни остальных участников дорожного движения", — сказала Волк.

Водитель, проигнорировал предупредительный выстрел в воздух, и полицейские открыли огонь по основанию авто, повредив задний бампер и заднюю панель. Во время стрельбы никто не пострадал. Подросток, управлявший автомобилем своего приятеля, испугавшись, остановился и пытался скрыться в лесопарковой зоне, где и был задержан сотрудниками полиции.

"В отношении задержанного молодого человека составлено семь административных протоколов, в том числе по фактам управления транспортным средством в состоянии опьянения водителем, не имеющим права управления, движения во встречном направлении и неоднократных проездов на запрещающий сигнал светофора. Материалы направлены в суд", — заключила Волк.