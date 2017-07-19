Петербургское метро оспаривает в суде штрафы, наложенные после теракта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. ГУП "Петербургский метрополитен" оспаривает в суде ряд постановлений Ространснадзора о назначении административных штрафов по итогам проверки, проведенной после взрыва в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе Санкт-Петербургского городского суда.
Согласно картотеке Ленинского районного суда, в настоящее время Петербургский метрополитен подал 17 жалоб на постановления управления Ространснадзора по СЗФО о признании подземки виновной в административных правонарушениях и назначении соответствующих штрафов. По одной из жалоб, касающейся штрафа в размере 50 тысяч рублей, судом в конце июня принято решение в пользу Ространснадзора.
"Постановление о назначении административного наказания… о привлечении… к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ – оставить без изменений, жалобу… — без удовлетворения", — говорится в решении Ленинского районного суда.
Как указывается в этом судебном акте, штраф был назначен за нарушение требований по обеспечению транспортной безопасности на станциях "Елизаровская", "Площадь Александра Невского 1", "Площадь Александра Невского 2" и "Адмиралтейская".
На этих станциях, в частности, не были в полном объеме сформированы подразделения транспортной безопасности, включая группы быстрого реагирования, а к выполнению этих функций привлекались сотрудники, не прошедшие специальную аттестацию. Кроме того, по оценке Ространснадзора, станции не были надлежащим образом оснащены специализированными техническими средствами для обеспечения транспортной безопасности.
Ранее в июне представитель метрополитена сообщал РИА Новости, что предприятие не согласно с претензиями Ространснадзора и оспаривает в суде результаты проверки, проведенной после взрыва в апреле.
В мае замглавы Ространснадзора Владимир Черток сообщал журналистам, что среди причин трагедии в метрополитене Санкт-Петербурга есть и человеческий фактор, а именно плохое качество работы персонала, отвечающего за соблюдение требований безопасности. Черток пояснял, что недобросовестное отношение персонала метрополитена к своим обязанностям стало одной из причин, по которым трагедию не удалось предотвратить. По его словам, "Петербургский метрополитен" занимается устранением выявленных Ространснадзором нарушений в сфере безопасности по утвержденному плану мероприятий.
Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника.