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Происшествия

Петербургское метро оспаривает в суде штрафы, наложенные после теракта

Сюжет:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (599)
11:4019.07.2017
(обновлено: 11:41 19.07.2017)
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© РИА Новости / Анна ВолковаПерейти в фотобанкТабличка в вестибюле станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. Архивное фотоТабличка в вестибюле станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. Архивное фото
© РИА Новости / Анна Волкова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. ГУП "Петербургский метрополитен" оспаривает в суде ряд постановлений Ространснадзора о назначении административных штрафов по итогам проверки, проведенной после взрыва в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе Санкт-Петербургского городского суда.

Цветы в память о погибших в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга на станции метро Технологический институт. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Все соответствующие дела находятся в производстве Ленинского районного суда Санкт-Петербурга. По одному из них вынесено решение, остальные — на стадии рассмотрения", — сказала представитель горсуда.

Согласно картотеке Ленинского районного суда, в настоящее время Петербургский метрополитен подал 17 жалоб на постановления управления Ространснадзора по СЗФО о признании подземки виновной в административных правонарушениях и назначении соответствующих штрафов. По одной из жалоб, касающейся штрафа в размере 50 тысяч рублей, судом в конце июня принято решение в пользу Ространснадзора.

"Постановление о назначении административного наказания… о привлечении… к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ – оставить без изменений, жалобу… — без удовлетворения", — говорится в решении Ленинского районного суда.

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Как указывается в этом судебном акте, штраф был назначен за нарушение требований по обеспечению транспортной безопасности на станциях "Елизаровская", "Площадь Александра Невского 1", "Площадь Александра Невского 2" и "Адмиралтейская".

На этих станциях, в частности, не были в полном объеме сформированы подразделения транспортной безопасности, включая группы быстрого реагирования, а к выполнению этих функций привлекались сотрудники, не прошедшие специальную аттестацию. Кроме того, по оценке Ространснадзора, станции не были надлежащим образом оснащены специализированными техническими средствами для обеспечения транспортной безопасности.

Сотрудники службы спасения МЧС РФ у станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. Архивное фото
© РИА Новости / Анна Волкова
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Как сообщила представитель Петербургского горсуда, в настоящее время метрополитен оспаривает решение нижестоящего суда о правомерности назначения штрафа в суде второй инстанции. "Жалоба должна поступить в горсуд 25 июля, после чего дело будет назначено к судебному разбирательству", — сказала она.

Ранее в июне представитель метрополитена сообщал РИА Новости, что предприятие не согласно с претензиями Ространснадзора и оспаривает в суде результаты проверки, проведенной после взрыва в апреле.

В мае замглавы Ространснадзора Владимир Черток сообщал журналистам, что среди причин трагедии в метрополитене Санкт-Петербурга есть и человеческий фактор, а именно плохое качество работы персонала, отвечающего за соблюдение требований безопасности. Черток пояснял, что недобросовестное отношение персонала метрополитена к своим обязанностям стало одной из причин, по которым трагедию не удалось предотвратить. По его словам, "Петербургский метрополитен" занимается устранением выявленных Ространснадзором нарушений в сфере безопасности по утвержденному плану мероприятий.

© AFP 2017Станция метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© AFP 2017
Станция метро Технологический институт в Санкт-Петербурге

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости, Инфографика
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Взрыв в метро Санкт-Петербурга
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