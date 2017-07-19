В Югре задержали пятерых преступников, сделавших врезку в нефтепровод

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Югре задержали пять преступников, похитивших путем врезки в напорный нефтепровод около 17 тысяч кубометров углеводородов, сообщает ведомство.

"В результате серии спецопераций, проведенных сотрудниками ОМОНа управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в Нижневартовском районе, были задержаны пять человек", — говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли нефтяные шланги, отводы, запорную арматуру, автомашину "КаМАЗ" с 20 тоннами нефтепродуктов, а также денежные средства, вырученные от продажи незаконно добытого сырья.

Отмечается, что отношении троих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело.