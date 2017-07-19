В Петербурге из банкомата исчезли почти пять миллионов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Петербургская полиция устанавливает обстоятельства пропажи крупной суммы денег из банкомата в одном из магазинов Фрунзенского района Петербурга, сообщает в среду региональное ГУ МВД.

"В полицию обратился представитель одного из банков с заявлением о том, что в период с 1 по 4 июля 2017 года из банкомата, установленного в гипермаркете на Бухарестской улице, обнаружено отсутствие денежных средств в сумме 4,8 миллионов рублей", — уточнили в управлении.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.