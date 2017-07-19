В Череповце подросток сломал нос сверстнику, отбирая планшет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка из Череповца, который сломал сверстнику нос, отнимая планшет, сообщает в среду СУСК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, вечером 6 апреля подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил на Пионерской улице в Череповце знакомого 14-летнего мальчика с планшетом в руках, который гулял с другими детьми.

"Обвиняемый при детях потребовал от несовершеннолетнего отдать ему планшетный ПК, а когда он отказался, стал угрожать и попытался выхватить планшет из его рук, чему мальчик воспротивился. Тогда подросток потерпевшему нанес побои и причинил травму с сотрясением головного мозга и перелом костей носа. С похищенным планшетным ПК обвиняемый с места преступления скрылся", — уточняет СУСК.

Уголовное дело расследовалось по статье "разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для здоровья, а также с угрозой применения такого насилия".

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует СУСК.