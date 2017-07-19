В Кемерово нашли тело пропавшего 16-летнего подростка

КЕМЕРОВО, 19 июл — РИА Новости. Тело пропавшего в воскресенье 16-летнего подростка из Кемерово нашли в среду днем на обочине технологической дороги без признаков насильственной смерти, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"Около 13.30 (9.30 мск) на обочине технологической дороги между разрезом "Кедровский" и станцией Латыши обнаружено тело 16-летнего подростка. По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле нет", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на место происшествия выехал судебно-медицинский эксперт, работают следователи. В ближайшее время будет проведена процедура опознания. Расследование продолжается.