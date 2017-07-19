В Кемерово нашли тело пропавшего 16-летнего подростка

КЕМЕРОВО, 19 июл — РИА Новости. Тело пропавшего в воскресенье 16-летнего подростка из Кемерово нашли в среду днем на обочине технологической дороги без признаков насильственной смерти, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Житель Рудничного района города Кемерово 16 июля около 22.00 (18.00 мск) поехал кататься на велосипеде и пропал. Родители подростка обратились за помощью в правоохранительные органы. В городе развернули поисковую операцию с привлечением полиции, МЧС и волонтеров. Позже СУСК возбудил уголовное дело по статье "убийство".

"Около 13.30 (9.30 мск) на обочине технологической дороги между разрезом "Кедровский" и станцией Латыши обнаружено тело 16-летнего подростка. По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле нет", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на место происшествия выехал судебно-медицинский эксперт, работают следователи. В ближайшее время будет проведена процедура опознания. Расследование продолжается.