После гибели четырех рыбаков в море на мурманском судне возбудили дело

МУРМАНСК, 19 июл – РИА Новости. Следователи в Мурманске возбудили уголовное дело по факту гибели на промысле четырех рыбаков, произошедшей, по предварительным данным, от отравления угарным газом на траулере "Капитан Сулимов", принадлежащем мурманской компании "Робинзон", сообщили РИА Новости в Мурманском следственном отделе на транспорте Северо-Западного управления на транспорте СК РФ.

"Дело возбуждено по факту гибели четырех членов экипажа судна "Капитан Сулимов" по статье 143 часть 3 "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, на судне мурманской компании "Робинзон" "Капитан Сулимов", следовавшем в Норвежском море, 13 июля произошло задымление в помещении рыбомучной установки. Четыре члена экипажа вошли в задымленное помещение без изолирующих дыхательных аппаратов, получили отравление, предположительно, угарным газом, и погибли.

Следствие ведет следственное управление на транспорте, транспортная прокуратура проводит проверку безопасности плавания.