Под Саратовом автобус врезался в столб

САМАРА, 19 июл — РИА Новости. Автобус врезался в столб под Саратовом, три человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД по региону.
В Балакове пассажирский автобус протаранил столб, трое в больницеhttps://t.co/L52kwbjMjR pic.twitter.com/62M0D9mM0U— KP.RU — Саратов (@kpsaratov) 19 июля 2017 г.
"Сегодня около 6.00 мск на десятом километре автодороги Балаково-АЭС водитель автобуса "Киа", по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на столб. За медицинской помощью обратились три человека", — сообщил собеседник агентства.
По информации местных СМИ, автобус был вахтовым и направлялся на Балаковскую АЭС.