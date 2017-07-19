Под Саратовом автобус врезался в столб

САМАРА, 19 июл — РИА Новости. Автобус врезался в столб под Саратовом, три человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД по региону.

​

"Сегодня около 6.00 мск на десятом километре автодороги Балаково-АЭС водитель автобуса "Киа", по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на столб. За медицинской помощью обратились три человека", — сообщил собеседник агентства.

По информации местных СМИ, автобус был вахтовым и направлялся на Балаковскую АЭС.