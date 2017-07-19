Пенсионерку из Новокузнецка наградят за спасение тонущего в реке ребенка

КЕМЕРОВО, 19 июл — РИА Новости. Главное управление МВД по Кемеровской области намерено наградить 68-летнюю жительницу Новокузнецка, которая спасла тонувшего в реке 5-летнего мальчика, сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.

Инцидент произошел 14 июля в соседнем городе Калтане. В скорую помощь доставили ребенка, который едва не утонул в реке Кондома. Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что мальчик без разрешения родителей отправился на водоем, чтобы искупаться, заплыл на глубину и начал тонуть. Его спасла женщина, оказавшаяся рядом.

"Она вытащила малыша из воды, оказала ему доврачебную помощь, вызвала бригаду скорой и, передав ребенка медикам, отправилась домой. Сотрудники местной полиции отыскали отважную женщину, чтобы поблагодарить ее за спасение малолетнего ребенка. Героиней оказалась 68-летняя жительница Новокузнецка Пелагея Михайловна Михайлова. Недалеко от места происшествия находится ее дачный дом", — сказали в ведомстве.

Как выяснили полицейские, она отправилась на прогулку с внуками. Подходя к реке, увидела, что в воде лицом вниз лежит ребенок, и бросилась к нему. Новокузнечанка вытащила мальчика на берег. К этому моменту он уже не дышал. Пенсионерке удалось освободить его дыхательные пути от речной воды и привести в чувства. После этого она укутала испуганного ребенка в полотенце и вызвала скорую.

"Накануне сотрудники калтанской полиции встретились с отважной женщиной и поблагодарили ее за спасение малыша, отметив, что именно ее действия помогли сохранить его жизнь. Сама Пелагея Михайловна сказала, что не считает свои действия героическими, ведь речь шла о жизни ребенка и медлить было нельзя. Сейчас ГУМВД решает вопрос о том, чтобы ее наградить", — отметил собеседник агентства.

В отношении матери мальчика, допустившей его нахождение на водоеме без присмотра, составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Собранные полицейскими материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.