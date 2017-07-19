Пенсионерку из Новокузнецка наградят за спасение тонущего в реке ребенка

КЕМЕРОВО, 19 июл — РИА Новости. Главное управление МВД по Кемеровской области намерено наградить 68-летнюю жительницу Новокузнецка, которая спасла тонувшего в реке 5-летнего мальчика, сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.
"Она вытащила малыша из воды, оказала ему доврачебную помощь, вызвала бригаду скорой и, передав ребенка медикам, отправилась домой. Сотрудники местной полиции отыскали отважную женщину, чтобы поблагодарить ее за спасение малолетнего ребенка. Героиней оказалась 68-летняя жительница Новокузнецка Пелагея Михайловна Михайлова. Недалеко от места происшествия находится ее дачный дом", — сказали в ведомстве.
"Накануне сотрудники калтанской полиции встретились с отважной женщиной и поблагодарили ее за спасение малыша, отметив, что именно ее действия помогли сохранить его жизнь. Сама Пелагея Михайловна сказала, что не считает свои действия героическими, ведь речь шла о жизни ребенка и медлить было нельзя. Сейчас ГУМВД решает вопрос о том, чтобы ее наградить", — отметил собеседник агентства.
В отношении матери мальчика, допустившей его нахождение на водоеме без присмотра, составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Собранные полицейскими материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.