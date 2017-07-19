В Кемерово после исчезновения подростка возбудили дело

КЕМЕРОВО, 19 июл — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело об убийстве после исчезновения 16-летнего подростка, поиски которого продолжаются с понедельника, сообщает в среду пресс-служба ведомства.
"Следственными органами СК РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Для расследования обстоятельств произошедшего создана специальная следственная группа, которую возглавляет один из руководителей аппарата управления. В ее составе — криминалисты и эксперты", — говорится в сообщении.
"Установлен круг общения пропавшего, опрошено 52 человека. Проверяются места их жительства на предмет нахождения там пропавшего. Устанавливаются и проверяются места, в которых собирается молодежь, водоемы. Проводится проверка в отношении ранее судимых лиц, проживающих на территории района. Следственно-оперативная работа практически не прекращается ни на одну минуту", — отметили в СУСК.
Следователи просят откликнуться всех, кто что-либо знает о пропавшем подростке. Сведения можно сообщить в полицию по телефону "02". Любая информация может помочь в розыске, отмечают в ведомстве.