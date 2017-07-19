В Тайге специалисты пытаются очистить питьевую воду от марганца

КЕМЕРОВО, 19 июл — РИА Новости. Ученые из Томска, водолазы и специалисты компании-проектировщика водозабора занимаются улучшением качества питьевой воды в городе Тайга Кемеровской области, где ранее выявили высокое содержание марганца, сообщили РИА Новости в мэрии.
"На сегодняшний день на насосно-фильтровальной станции первого подъема работают четыре организации. Так, Томский научно-исследовательский институт исследует русло реки Яя с ее притоками, в том числе реки Березовой, на предмет выявления источника выделения тяжелых металлов — марганца, двухвалентного железа и гуминовых веществ. По мнению томских специалистов, в воде также достаточно много планктона", — сказали в городской администрации.
"Параллельно осуществляется выемка отработанного сорбента, промывка емкостей фильтров. В настоящее время две линии из четырех полностью очищены. После ревизии оборудования фильтров 20 емкостей будут загружены сорбентом марки Baufilter-B", — добавили в мэрии. Как ранее сообщали областные власти, сорбентный материал удаляет железо и марганец из воды и позволит уменьшить затраты электроэнергии на фильтрацию воды на 25%, а также сократить нагрузку на узлы и агрегаты системы фильтрации.
Город Тайга основан в 1911 году, расположен в 87 километрах к северо-западу от Кемерово и в 75 километрах к югу от Томска. Общая площадь 49,9 квадратных километров, вокруг — сплошной хвойный лес. По данным на 2016 год, в городе проживали 24,5 тысячи человек. Градообразующее предприятие — станция "Тайга", один из транспортных узлов Транссибирской железнодорожной магистрали. К основным промышленным предприятиям относятся локомотивное депо и дорожный центр по работе со станциями.