В Тайге специалисты пытаются очистить питьевую воду от марганца

КЕМЕРОВО, 19 июл — РИА Новости. Ученые из Томска, водолазы и специалисты компании-проектировщика водозабора занимаются улучшением качества питьевой воды в городе Тайга Кемеровской области, где ранее выявили высокое содержание марганца, сообщили РИА Новости в мэрии.

Повышенное содержание марганца в питьевой воде выявили в феврале. В июле в городе ввели режим ЧС, организовали ежесуточный лабораторный отбор проб воды. Для населения установили емкости с технической и питьевой водой. По графику налажен подвоз воды тем, кто живет вдали от цистерн или не может до них добраться. Все социально значимые объекты обеспечены системами фильтрации. По предварительным данным, обнаруженный в воде марганец имеет природное происхождение.

"На сегодняшний день на насосно-фильтровальной станции первого подъема работают четыре организации. Так, Томский научно-исследовательский институт исследует русло реки Яя с ее притоками, в том числе реки Березовой, на предмет выявления источника выделения тяжелых металлов — марганца, двухвалентного железа и гуминовых веществ. По мнению томских специалистов, в воде также достаточно много планктона", — сказали в городской администрации.

По данным властей, на месте работают представители новосибирской компании, которая в 2010-2011 годах проектировала водосброс. Задача специалистов — оценить работу водозабора и подготовить рекомендации по доведению его до проектного состояния. Водолазы обследуют акваторию водозабора и поднимают тяжелые предметы, например, деревья. После этого тяжелым насосом, расположенным на понтоне, будет зачищено дно водозабора, ликвидированы иловые отложения со дна.

"Параллельно осуществляется выемка отработанного сорбента, промывка емкостей фильтров. В настоящее время две линии из четырех полностью очищены. После ревизии оборудования фильтров 20 емкостей будут загружены сорбентом марки Baufilter-B", — добавили в мэрии. Как ранее сообщали областные власти, сорбентный материал удаляет железо и марганец из воды и позволит уменьшить затраты электроэнергии на фильтрацию воды на 25%, а также сократить нагрузку на узлы и агрегаты системы фильтрации.

Город Тайга основан в 1911 году, расположен в 87 километрах к северо-западу от Кемерово и в 75 километрах к югу от Томска. Общая площадь 49,9 квадратных километров, вокруг — сплошной хвойный лес. По данным на 2016 год, в городе проживали 24,5 тысячи человек. Градообразующее предприятие — станция "Тайга", один из транспортных узлов Транссибирской железнодорожной магистрали. К основным промышленным предприятиям относятся локомотивное депо и дорожный центр по работе со станциями.