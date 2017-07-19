В Югре налоговый инспектор ради премий совершила служебный подлог

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июл — РИА Новости. Бывшая сотрудница налоговой инспекции из Нижневартовска (ХМАО) предстанет перед судом после того, как ради премий совершила служебный подлог, который лишил бюджет 40 миллионов рублей, сообщает прокуратура Югры.

По данным следствия, женщина на протяжении примерно двух лет, пытаясь улучшить показатели своей работы ради премиальных вознаграждений, изготавливала подложные акты, в которые вносила недостоверные сведения о налоговой задолженности предприятий Нижневартовска. Отмечается, что в результате таких незаконных действий государству был причинен ущерб на сумму более 40 миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено по двум статьям УК РФ: "служебный подлог" и "злоупотребление должностными полномочиями".

"Прокуратура города Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего государственного налогового инспектора… После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении надзорного ведомства.