В Югре налоговый инспектор ради премий совершила служебный подлог

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июл — РИА Новости. Бывшая сотрудница налоговой инспекции из Нижневартовска (ХМАО) предстанет перед судом после того, как ради премий совершила служебный подлог, который лишил бюджет 40 миллионов рублей, сообщает прокуратура Югры.
Уголовное дело было возбуждено по двум статьям УК РФ: "служебный подлог" и "злоупотребление должностными полномочиями".
"Прокуратура города Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего государственного налогового инспектора… После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении надзорного ведомства.