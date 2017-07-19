В Забайкалье будут судить садиста, заставлявшего детей убивать и есть собак

КРАСНОЯРСК, 19 июл — РИА Новости. Следователи в Забайкалье передали в суд уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Карымского района Забайкалья, обвиняемого в истязании жены и трех несовершеннолетних детей, которых он систематически избивал, угрожал убить, заставлял воровать, есть помои и собак, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК по краю Егор Марков.

По версии следствия, в течение нескольких лет обвиняемый занимался истязанием своих 35-летней жены и трех детей, 14-летнего мальчика и двух дочерей 12 и 15 лет. Обвиняемый, используя своё физическое превосходство и боязнь жены и детей оказать сопротивление, систематически избивал их кочергой, поленьями, шнуром от кипятильника.

"В апреле 2017 года избил жену, намотал на её шею металлическую цепь и угрожал задушить. Кроме того, злоумышленник заставлял своих детей собирать окурки от сигарет на улицах поселка и в подъездах жилых домов, собирать лом металла и остатки продуктов питания на свалках… заставлял жену и детей убивать и разделывать собак для последующего употребления в пищу", — сказал Марков.

По его данным, в марте обвиняемый под угрозой избиения заставил детей похитить телевизор из квартиры местной жительницы, в апреле вынудил детей и жену разделывать тушу коровы, сбитой поездом.

В ходе расследования установлено, что оба родителя систематически злоупотребляют алкоголем. В связи с этим по инициативе следователей дети изъяты из семьи и помещены в центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей, решается вопрос о лишении родительских прав отца и матери.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Мужчина обвиняется в истязании четырех человек, совершённом в отношении несовершеннолетних, а также находящихся в беспомощном состоянии лиц, в материальной и иной зависимости от виновного (часть 2 статьи 117 УК РФ); в вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления, совершенном родителем с угрозой применения насилия (часть 4 статьи 150 УК РФ); в краже, совершённой с незаконным проникновением в жилище (часть 3 статьи 158 УК РФ); неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статья 156 УК РФ) и в угрозе убийством (статья 119 УК РФ).