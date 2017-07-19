На Камчатке ликвидировали пожар на судне

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июл – РИА Новости. Пожар, произошедший на судне, которое предназначено для сбора загрязнённых нефтепродуктами вод, ликвидирован, сообщила РИА Новости пресс-секретарь краевого главка МЧС Юлия Ананьева.

Как ранее информировали в спасательном ведомстве, судно по сбору загрязненных вод загорелось у одного из причалов Петропавловска-Камчатского. По уточнённым данным, во время очистки танков судна от остатков топлива произошло короткое замыкание электронасоса и возгорание паровоздушной смеси. Это и послужило причиной пожара. Затем огонь перекинулся на швартовые кранцы, из-за чего произошло сильное задымление. С огнём на месте происшествия боролись порядка 30 сотрудников МЧС на 10 единицах техники. Жертв и пострадавших в результате пожара нет

"Пожар на судне ликвидирован. Площадь, повреждённая огнём, составила порядка 20 квадратных метров", — сказала Ананьева.

Она добавила, что судно размером 29 на 8 метров, которое называется "Судоремонтник", остаётся на плаву. Его дальнейшую судьбу определит судовладелец.