В Подмосковье двое детей погибли из-за возгорания дивана

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Следователи в Подмосковье возбудили уголовное дело после гибели двоих маленьких детей при пожаре, который, предварительно, возник из-за возгорания в квартире дивана, сообщается на сайте регионального главка СК РФ.

Инцидент произошел в городском поселении Андреевка Солнечногорского района. По данным СК, дети полутора и двух с половиной лет находились в квартире одни.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", — говорится в сообщении.