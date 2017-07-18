Двух москвичей подозревают в попытке убийства сына бывшего бизнес-партнера

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Следователи подозревают двух мужчин из Москвы в организации убийства сына бывшего компаньона по бизнесу одного из них, сообщило региональное следственное управление.

"По версии следствия, в апреле 2017 года житель Москвы из мести к бывшему компаньону из Нижегородской области решил организовать похищение его 25-летнего сына с целью вымогательства денег, а в дальнейшем он планировал совершить его убийство. Совместно с подельником они подыскали киллера на территории Чувашии, которому пообещали денежное вознаграждение в размере 2 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что соучастников задержали сотрудники УФСБ по Чувашии и Нижегородской области в ходе совместных мероприятий.

В настоящее время в отношении 49- и 48-летнего жителей Москвы возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на приготовление и организацию, а также пособничество в совершении убийства группой лиц по найму, в зависимости от роли каждого.