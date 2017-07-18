В Москве полиция задержала женщину, попрошайничавшую с детьми

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Полицейские составили административный протокол на женщину, которая вместе с четырьмя своими детьми была доставлена в отделение за попрошайничество в центре Москвы, сейчас семейство отпустили из ОВД, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.

По данным полиции, сегодня около 15.20 на Арбатской площади в районе дома 14 сотрудники полиции увидели четверых малолетних детей, которые пели и танцевали вокруг стоящей на асфальте вазы, в которую прохожие бросали деньги. Рядом с ребятишками находилась женщина, у которой была табличка с надписью: "Купите вазу, помогите нам, примем в дар детские вещи".

"В отношении матери составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", после чего женщина с детьми были отпущены", — сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейским женщина пояснила, что это ее дети, и они приехали сегодня из Сызрани и в настоящее время взывают к помощи проходящих. Женщину с детьми проводили в отдел полиции.

"Уже установлено, что доставленная гражданка 1980 года рождения действительно является матерью указанных детей в возрасте от 4 до 11 лет", — добавили в полиции.