В Саратовской области проверяют сообщения о голодовке заключенных

САРАТОВ, 18 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура Саратовской области приступила к проверке сообщений об объявлении голодовки заключенными в лечебно-исправительном учреждении (ЛИУ) №3 в связи с нарушением их прав, при этом региональное УФСИН опровергло информацию о голодовке осужденных.

Некоторые СМИ ранее сообщили со ссылкой на родственников осужденных и местных правозащитников, что свыше 20 заключенных в ЛИУ-3 в городе Балашове Саратовской области содержатся в антисанитарных условиях, поэтому в связи с якобы имеющими место различными нарушениями несколько десятков заключенных начали голодовку.

"Прокуратурой области организовано проведение проверки по публикациям… о нарушении прав осужденных в ФКУ ЛИУ-3 УФСИН России по Саратовской области… В ходе проверки с выездом на место будет дана оценка законности действий сотрудников администрации, обоснованности требований осужденных, а также соблюдению ими режимных требований", — сообщила во вторник прокуратура региона.

В ведомстве отметили, что предварительно установлены нарушения со стороны осужденных. "По предварительным данным, ряд осужденных предпринимают противоправные действия по нормальному функционированию учреждения и нарушают условия содержания", — говорится в сообщении.

В свою очередь региональное УФСИН опровергло сообщения о якобы проводимой голодовке в ЛИУ-3. "Заявлений от осужденных ЛИУ-3 УФСИН России по Саратовской области об отказе от приема пищи не поступало. В настоящее время администрация учреждения и сотрудники территориального органа продолжают комплексную работу по обеспечению соблюдения осужденными порядка и условий отбывания наказания… Учреждение функционирует в штатном режиме", — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве считают, что ложная информация распространяется со стороны защитников одного из заключенных, который "всевозможными способами пытается добиться перевода в исправительное учреждение, расположенное на территории другого субъекта РФ". По данным УФСИН, этот заключенный отбывает 18-летний срок за убийство и вымогательство, имеет четыре судимости, 60 раз привлекался к дисциплинарным взысканиям и признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания.