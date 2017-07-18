Под Омском мужчина, пытавшийся взорвать экс-судью, получил семь лет тюрьмы

НОВОСИБИРСК, 18 июл – РИА Новости. Суд в Омской области приговорил к семи годам колонии 53-летнего мужчину, который обвинялся в попытке убийства бывшего судьи с помощью гранаты, прикрепленной к днищу машины, сообщает во вторник Следственное управление СК РФ по региону.

По данным ведомства, 26 апреля 2016 года в райцентре Большеречье Омской области в автомобиле УАЗ, принадлежащем судье районного суда в отставке, а в настоящее время представителю в Большереченском районе уполномоченного по правам человека Омской области, сработало взрывное устройство, в результате чего представитель омбудсмена, находившийся в машине, получил травму руки. В июле был задержан подозреваемый в совершении преступления.

"Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 53-летнему Виктору Шумову", — говорится в сообщении. Он признан виновным в покушении на убийство общеопасным способом, умышленном уничтожении чужого имущества и хранении боеприпасов.

По данным СК, в ночь с 25 на 26 апреля 2016 года Шумов установил под днище автомобиля УАЗ, припаркованного у дома бывшего судьи в поселке Большеречье, взрывное устройство, состоящее из ручной гранаты и взрывателя. Когда 69-летний мужчина завел автомобиль, граната сработала.

По данным следствия, Шумов сделал это из мести бывшему судье, так как тот ранее рекомендовал местному жителю обратиться в правоохранительные органы с заявлением, по которому впоследствии сын сожительницы Шумова, которого он воспитывал как родного, был привлечен к уголовной ответственности за разбой и другие преступления.

В ходе следствия Шумов вину не признал, однако она была доказана, в том числе с помощью многочисленных экспертиз, а также психофизиологического исследования обвиняемого с использованием полиграфа. В частности, в результате проведенных молекулярно-генетических исследований были установлены следы ДНК Шумова на элементах взрывного устройства, изъятого с места преступления, отметили в СК. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.