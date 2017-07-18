Хакер из Иваново взломал сайт администрации Курской области

БРЯНСК, 18 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя города Иваново, которого подозревают во взломе официального сайта администрации Курской области, следует из сообщения областного управления ФСБ РФ.

Молодой человек, по версии следствия, намеренно скачал в интернете вирусную программу, предназначенную для несанкционированного уничтожения и нейтрализации средств защиты компьютерной информации.

"Девятого января 2017 года с использованием данного программного обеспечения он совершил компьютерную атаку на государственный информационный ресурс – официальный сайт администрации Курской области", — говорится в сообщении

Мужчина подозревается в "создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ". Максимальное наказание по соответствующей статье Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

Официальные сайты государственных органов власти нередко становятся объектами хакерских атак в разных регионах страны. В частности, в июне хакеры взломали сайт ярославской областной прокуратуры и выложили там видеоролик.

Тем временем Госдума 12 июля приняла в третьем, окончательном, чтении пакет правительственных законопроектов, которые касаются безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ. Максимальные санкции за создание вредоносных программ для кибератак на КИИ предусматривают до 10 лет лишения свободы.