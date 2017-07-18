Отравившиеся в лагере в Кабардино-Балкарии дети остаются в больнице

НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Дети, госпитализированные с признаками пищевой интоксикации из летнего лагеря в Майском районе Кабардино-Балкарии, чувствуют себя лучше, но пока остаются в больнице под наблюдением врачей, сообщили РИА Новости во вторник в региональном минздраве.

В ночь на 15 июля в детском оздоровительном лагере "Казачок" в станице Котляревская Майского района девять детей в возрасте от 8 до 13 лет почувствовали недомогание, после чего были госпитализированы в больницу с признаками пищевой интоксикации. В субботу в течение дня были госпитализированы еще пятеро детей. Их жизни ничего не угрожает. Глава КБР Юрий Коков взял под личный контроль расследование данного случая. В связи с необеспечением надлежащего контроля за организацией отдыха детей освобожден от занимаемой должности глава администрации Майского района, еще двум министрам правительства КБР объявлены выговоры.

Следственные органы возбудили по факту массового отравления уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ, деятельность лагеря была приостановлена. По данным Роспотребнадзора, специалисты обнаружили норовирус у четверых заболевших детей, а также у одного из сотрудников пищеблока лагеря.

"Состояние всех 14 детей удовлетворительное, они чувствуют себя уже лучше, но пока остаются в больнице под наблюдением врачей. Возможно, завтра их начнут выписывать", — сказал собеседник агентства.